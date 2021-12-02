Jind News: लाइब्रेरी के बाहर खड़ी बाइक चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

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जींद। शहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में रामराय निवासी अमरजीत और मोनू उर्फ गंजू को गिरफ्तार किया है। सावित्री नगर निवासी पारस ने एफआईआर में बताया था कि दस जुलाई को उन्होंने अपनी बाइक शहर के बाहर खड़ी की थी। कुछ समय बाद जब वह वापस आए तो बाइक वहां नहीं मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमरजीत और मोनू उर्फ गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद