Jind News: लाइब्रेरी के बाहर खड़ी बाइक चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
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जींद। शहर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में रामराय निवासी अमरजीत और मोनू उर्फ गंजू को गिरफ्तार किया है। सावित्री नगर निवासी पारस ने एफआईआर में बताया था कि दस जुलाई को उन्होंने अपनी बाइक शहर के बाहर खड़ी की थी। कुछ समय बाद जब वह वापस आए तो बाइक वहां नहीं मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमरजीत और मोनू उर्फ गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। संवाद
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