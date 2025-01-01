Jind News: राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भुमिक ने किया शानदार प्रदर्शन

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नरवाना। शिक्षा भारती मॉडल स्कूल, उझाना के छात्र भुमिक श्योकंद ने राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता आशा ज्योति विद्यापीठ, शाहपुरा (फरीदाबाद) में आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर के विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भुमिक ने यू-17 पिस्टल शूटिंग वर्ग में भाग लेते हुए 376 अंक का स्कोर हासिल किया। प्रधानाचार्य अनिल चहल ने भुमिक को बधाई देते हुए कहा कि खेलों में निरंतर अभ्यास, अनुशासन और एकाग्रता सफलता की कुंजी हैं। डायरेक्टर वीरेंद्र बिढ़ान ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेलों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। चेयरमैन प्रवीण, उप-प्रधानाचार्य शिल्पा और सचिव सुनील कुमार ने भी भुमिक को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं।