फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Bail granted to accused charged with abducting a minor

Jind News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को जमानत

Sat, 05 Sep 2026 05:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 05 Sep 2026 05:45 PM IST
विज्ञापन
Bail granted to accused charged with abducting a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जींद। फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो शिफा की कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी गौरव को जमानत दे दी है। अदालत ने गौरव को एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 2 दिसंबर 2025 से अदालत में विचाराधीन है।
पीड़िता की मां ने एफआईआर में बताया था कि दिसंबर 2025 में गौरव बेटी को घर से बहला-फुसलाकर ले गया। उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा था। शहर थाना पुलिस ने गौरव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने 15 मार्च को नाबालिग लड़की को बरामद किया। लड़की के बयान दर्ज कर अदालत में सबूत पेश किए गए।
विज्ञापन

गौरव 15 मार्च से हिरासत में है। मामले का ट्रायल अभी चल रहा है। अदालत ने यह भी माना कि गौरव का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।अदालत ने कहा कि पीड़िता की बरामदगी लंबे समय बाद हुई है। उसका बयान भी दर्ज हो चुका है। जांच पूरी होने के साथ चालान भी अदालत में दाखिल हो चुका है। इन परिस्थितियों में गौरव को आगे हिरासत में रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने जमानत देते हुए गौरव पर कई शर्तें लगाईं। इनमें मामले से जुड़े किसी को धमकी या प्रलोभन न देना, सबूतों से छेड़छाड़ न करना और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ना शामिल है। 10 हेडिंग बनाएं
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed