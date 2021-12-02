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Jind News: खेत की सिंचाई करने गए व्यक्ति पर हमला, दो पर एफआईआर

Fri, 21 Aug 2026 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:42 AM IST
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Attack on a man who went to irrigate his field, FIR against two
जींद। अलेवा थाना क्षेत्र के गांव बधाना के खेत में पानी लगा रहे एक व्यक्ति पर दो लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने रोहताश और उसके भाई रणबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बधाना निवासी सुरेंद्र ने एफआईआर में बताया कि वह 18 अगस्त सुबह करीब पांच बजे खेत की सिंचाई करने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान उनके खेत के पड़ोसी रोहताश और उसके भाई रणबीर ने उन पर हमला कर दिया। दोनों ने कस्सी और जेली से उनके साथ मारपीट की जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल सुरेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच अधिकारी एएसआई जयबीर सिंह ने बताया कि इस मामले में रोहताश और रणबीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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