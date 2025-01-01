Jind News: 15 सितंबर को लगेगा नशा मुक्ति शिविर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:08 AM IST
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जींद। नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को गांव हैबतपुर के सचिवालय में माजरा खाप पंचायत की बैठक प्रधान गुरविंदर सिंह सिंधु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15 सितंबर को असरफगढ़ गांव में प्रस्तावित नशा मुक्ति शिविर को सफल बनाने पर चर्चा हुई। शिविर में पुलिस अधीक्षक जींद कुलदीप सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
खाप के 14 गांवों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। प्रधान गुरविंदर सिंह सिंधु और सचिव महेंद्र सिंह सहारण ने गांवों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील की।
प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन से नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई, संपत्ति अटैच करने और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नशे की बिक्री वाले क्षेत्रों में थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई।
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खाप के 14 गांवों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। प्रधान गुरविंदर सिंह सिंधु और सचिव महेंद्र सिंह सहारण ने गांवों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील की।
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प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन से नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई, संपत्ति अटैच करने और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नशे की बिक्री वाले क्षेत्रों में थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई।
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