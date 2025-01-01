Jind News: जींद की बेटियों का कमाल, वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बनीं चैंपियन

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टीम की अगुवाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उचाना खुर्द की छात्राओं ने की। खास बात यह रही कि टीम की सभी खिलाड़ी उचाना खुर्द गांव से ही हैं। स्कूल के प्राचार्य जितेंद्र नाथ ने खिलाड़ियों को इस जीत पर बधाई दी और उन्हें खेलों में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार के योगदान की भी सराहना की। टीम के इंचार्ज सुरेश खटकड़ रहे। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ी निशा और प्रिंस ने शानदार खेल दिखाया।उचाना खुर्द की छात्राएं इससे पहले भी नेशनल स्तर समेत कई बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं। गांव में लंबे समय से कोच मियां सिंह छात्राओं को वॉलीबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी बदौलत उचाना खुर्द से लगातार प्रतिभावान खिलाड़ी निकल रही हैं। इस उपलब्धि पर जयवीर श्योकंद, दिलबाग सिंह, कैलाश चंद्र, विनोद कालीरमन, प्रमिला, राजेश शर्मा और मीता देवी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी।