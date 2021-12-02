Jind News: 12 किलो तांबा के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, 40 हजार रुपये बरामद
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:14 AM IST
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नरवाना।बडनपुर क्षेत्र के किसानों को ट्यूबवेलों से सबमर्सीबल केबल चोरी की घटनाओं से राहत मिली है। थाना सदर नरवाना और सीआईए स्टाफ नरवाना ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 12 किलो तांबा बरामद किया गया है।
40 हजार रुपये और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि बडनपुर निवासी संदीप ने थाना सदर नरवाना में शिकायत दर्ज कराई थी। संदीप के खेत से करीब 100 फुट सबमर्सीबल केबल चोरी हुई थी।
गांव के अन्य किसानों ने भी केबल चोरी की शिकायतें की थीं। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बडनपुर क्षेत्र में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में नरवाना निवासी राहुल और पाली को पकड़ा था।
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पूछताछ में दोनों ने ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने की वारदातों का खुलासा किया। अन्य साथियों के नाम भी सामने आए। वीरवार को नरवाना निवासी प्रदीप और शिवम, टोहाना निवासी सुनील, धरोदी निवासी प्रवेश उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। संवाद
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40 हजार रुपये और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि बडनपुर निवासी संदीप ने थाना सदर नरवाना में शिकायत दर्ज कराई थी। संदीप के खेत से करीब 100 फुट सबमर्सीबल केबल चोरी हुई थी।
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गांव के अन्य किसानों ने भी केबल चोरी की शिकायतें की थीं। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बडनपुर क्षेत्र में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में नरवाना निवासी राहुल और पाली को पकड़ा था।
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पूछताछ में दोनों ने ट्यूबवेलों से केबल चोरी करने की वारदातों का खुलासा किया। अन्य साथियों के नाम भी सामने आए। वीरवार को नरवाना निवासी प्रदीप और शिवम, टोहाना निवासी सुनील, धरोदी निवासी प्रवेश उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। संवाद