फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Addiction not only affects health but also family and society: Dr. Verma

नशा स्वास्थ्य ही नहीं, परिवार और समाज को भी करता है प्रभावित : डॉ. वर्मा

Tue, 15 Sep 2026 01:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Addiction not only affects health but also family and society: Dr. Verma
जींद। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से चलाए जा रहे नशा विरोधी जनजागरण अभियान के तहत बस अड्डे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 94 चालक प्रशिक्षणार्थियों और आठ कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन

पुनर्वास प्रभारी उपनिरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि चालक के लिए नशे से दूर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि उनके हाथों में वाहन में सवार यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को नींद पूरी रखने, क्रोध से बचने और नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने की सलाह दी।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करता है। नशे की लत व्यक्ति को अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयों की ओर भी धकेल सकती है। उन्होंने प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन, खरीद-बिक्री, परिवहन और तस्करी को गंभीर अपराध बताते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. वर्मा ने तंबाकू और हुक्के के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। चालक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी जय भगवान ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को खोखला करने वाली गंभीर सामाजिक बुराई है। अंत में नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशे से बचाने की शपथ दिलाई गई। डॉ. वर्मा ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी की सूचना 1933 पर देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed