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Jind News: जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

Sat, 07 Nov 2026 11:19 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:19 PM IST
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Accused arrested in case of life-threatening attack
फोटो 07जेएनडी02-पुलिस​ गिरफ्त में गोली चलाने के मामले में पकड़ा गया आरोपी। स्रोत पुलिस
जींद। गांव ढाठरथ में रिंकू उर्फ शीला पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ढाठरथ निवासी साधूराम के रूप में हुई है। मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ के दौरान साधूराम का नाम सामने आया था। पुलिस के अनुसार, 22 अक्तूबर को गांव ढाठरथ में रिंकू को गोली मारने की सूचना मिली थी। घायल ने पीजीआई रोहतक में पुलिस को बताया था कि वह पशुबाड़े में पशुओं का दूध निकाल रहा था। इसी दौरान जसविंद्र उर्फ धौला, अमन और उनके साथी वहां पहुंचे। आरोप है कि अमन ने पिस्तौल से फायरिंग की, जिससे गोली रिंकू की दाहिनी कलाई में लगी। आरोपियों ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने जसविंद्र, अक्षय और दीप को पहले गिरफ्तार किया था। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि साधूराम को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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