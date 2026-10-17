Jind News: नरवाना की रामलीला में अनोखा संगम...पिता बने माता कौशल्या, बेटा निभा रहा प्रभु श्रीराम का किरदार

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यहां मंच पर माता कौशल्या की भूमिका निभा रहे 44 वर्षीय अनुराग शर्मा असल जिंदगी में भी प्रभु श्रीराम का किरदार निभाने वाले 17 वर्षीय पार्थ शर्मा के पिता हैं। पिता-पुत्र की यह अनोखी जोड़ी श्री भारतीय कला केंद्र की रामलीला में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही है।हुडा ग्राउंड में आयोजित रामलीला में अनुराग शर्मा माता कौशल्या के रूप में नजर आ रहे हैं जबकि उनके बेटे पार्थ शर्मा पहली बार प्रभु श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं।बीए प्रथम वर्ष के छात्र पार्थ शर्मा पढ़ाई के साथ-साथ रामलीला मंचन में भी रुचि रखते हैं। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद रिहर्सल के लिए जाते थे और और लगातार अभ्यास के जरिए अपने किरदार को बेहतर बनाने में जुटे रहे। अब मंच पर अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। पार्थ ने वर्ष 2025 में रामलीला में शत्रुघ्न की भूमिका निभाई थी लेकिन इस बार उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का किरदार निभाने का अवसर मिला है। उनके लिए यह केवल अभिनय नहीं, बल्कि प्रभु श्रीराम के आदर्शों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी है। पार्थ का मानना है कि भगवान श्रीराम का जीवन सत्य, त्याग, मर्यादा और बड़ों के सम्मान का संदेश देता है। वह अपने अभिनय के माध्यम से इन आदर्शों को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि नई पीढ़ी भी रामायण के मूल्यों से जुड़ सके।अनुराग शर्मा का रामलीला से जुड़ाव कई वर्षों पुराना है। उन्होंने वर्ष 1998 में पहली बार सीता का किरदार निभाया था। हालांकि, समय के साथ घर-परिवार की जिम्मेदारियों और कामकाज के चलते उन्हें कुछ समय के लिए रामलीला मंचन से दूरी बनानी पड़ी। वर्ष 2025 में अनुराग ने एक बार फिर मंच पर वापसी की और माता कौशल्या व शांतनु के किरदार निभाए। अब वर्ष 2026 में वह श्री भारतीय कला केंद्र की रामलीला में माता कौशल्या की भूमिका निभाकर निभा रहे हैं। वर्षों का अनुभव और मंच के प्रति उनका समर्पण उनके अभिनय में साफ नजर आता है।फोटो 4 नरवाना। मंच पर कौशल्या माता ओर भगवान राम का अभिनय करते हुए। संवादफोटो 5 नरवाना। कलाकार पार्थ शर्मा (भगवान राम)।फोटो 6 नरवाना। कलाकार अनुराग शर्मा (माता कौशल्या)।