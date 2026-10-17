Jind News: दूसरे के नाम की गाड़ी के कागजात से बहन की जमानत करवाने पर केस दर्ज

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पुलिस के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी रेखा उर्फ कमला की जमानत के लिए उसके भाई ईकबाल ने 22 सितंबर को गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अदालत में पेश किया था। जांच के दौरान संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण की रिपोर्ट में सामने आया कि गाड़ी 3 अक्टूबर 2023 को ही गांव कालवन निवासी राजेश कुमार के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी। इसके बाद अदालत ने गढ़ी थाना एसएचओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ईकबाल पहले गाड़ी का मालिक था। बाद में गाड़ी कादर उर्फ चिन्नी के इस्तेमाल में रही और राहुल उर्फ शमशेर के माध्यम से राजेश कुमार को बेच दी गई। राजेश ने गाड़ी की आरसी रद्द करवाकर उसे स्क्रैप के लिए दे दिया था। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि गाड़ी के दस्तावेजों और जमानत प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।