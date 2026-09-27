Jind News: शिक्षक ने सरकारी स्कूल में भेंट किया कंप्यूटर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:31 AM IST
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सफीदों। राजकीय प्राथमिक पाठशाला होशियारपुर में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल मुखिया वेद प्रकाश ने कंप्यूटर दान स्वरूप भेंट किया। इससे विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। कंप्यूटर का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलार के प्राचार्य सत्यवान सिंह और सरपंच प्रतिनिधि विजयपाल ने किया। प्राचार्य सत्यवान सिंह ने अध्यापक वेद प्रकाश की पहल की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा के दौर में कंप्यूटर का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए जरूरी हो गया है। विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा और उनकी तकनीकी समझ विकसित होगी। सरपंच प्रतिनिधि विजयपाल ने कहा कि शिक्षक वेद प्रकाश की ओर से विद्यालय को कंप्यूटर उपलब्ध करवाना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उपयोगी पहल है। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रधान निशा और अध्यापक राजेश कुमार मौजूद रहे। संवाद
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