स्वस्थ मां से ही स्वस्थ बच्चे का जन्म: पिंकी बैरागी

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कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिंकी बैरागी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए।गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने से मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें दैनिक भोजन में शामिल करने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं।महिलाओं को इन अनाजों से बनने वाले विभिन्न पौष्टिक व्यंजनों के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान आशा वर्करों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी महिलाओं को बच्चों के पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कृष्णा लाठर, सरपंच रोहतास, सुनीता, नरेश शर्मा, रोशनी, सावित्री आदि मौजूद रहे।