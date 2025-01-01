Jind News: गणपति महोत्सव में दिखेगा भक्ति संग कला का संगम

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क्लब के संरक्षक राजन चिल्लाना और सलाहकार नीरज मिगलानी ने बताया कि महोत्सव में देश के प्रसिद्ध भजन गायक भगवान गणपति की महिमा का गुणगान करेंगे। इसके साथ ही कला एवं रचनात्मक गतिविधियां भी महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेंगी। चित्रकला, रंगोली, मूर्ति कला और लाइव पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि इस बार सभी प्रतियोगिताओं में ओपन कैटेगरी रखी गई है। इसमें कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ कला में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी भाग ले सकेंगे। इससे बच्चों, युवाओं और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।सोल एंड स्पिरिट आर्ट सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक कौशिक ने कहा कि गणपति महोत्सव केवल भक्ति और आस्था का पर्व नहीं, बल्कि कला और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम है। अध्यात्म और कला का संगम युवाओं को रचनात्मकता के लिए प्रेरित करेगा।आयोजकों के अनुसार चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अपनी पेंटिंग 12 सितंबर शाम पांच बजे तक मिड्ढा क्लीनिक पर जमा करवानी होगी। 14 सितंबर को रंगोली और मूर्ति कला प्रतियोगिताएं गणपति के मुख्य पंडाल में होंगी। विजेताओं को डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा सम्मानित करेंगे।