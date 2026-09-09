Jind News: पोल्ट्री फार्म से 600 कट्टे यूरिया बरामद, 720 खाली कट्टे भी मिले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कृषि विभाग की टीम ने खाद के दो नमूने जांच के लिए लिए हैं। सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सूचना पर सच्चा खेड़ा के भीखेवाला रोड स्थित पोल्ट्री फार्म में छापेमारी की गई जहां 600 कट्टे यूरिया मिले। फार्म मालिक तेजवीर ने जगह दो-तीन दिन के लिए एक अन्य व्यक्ति को दी थी। बरसोला निवासी रवीन ट्रैक्टर-ट्रॉली से खाद वहां छोड़कर गया था।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खाद को अधिक मुनाफे के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजे जाने की आशंका है। खाद कहां से लाई गई और इसे कहां भेजा जाना था इसकी जांच की जा रही है। फार्म मालिक तेजवीर समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।मौके से मिले खाली कट्टे सामान्य सब्सिडी वाले खाद के कट्टों से अलग हैं। आशंका है कि यूरिया को इनमें पैक कर आगे भेजा जाना था। उन्होंने बताया कि 300-300 कट्टे नारनौंद और सिसाय से लाए जाने की जानकारी मिली है हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी।