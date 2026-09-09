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Jind News: पोल्ट्री फार्म से 600 कट्टे यूरिया बरामद, 720 खाली कट्टे भी मिले

Wed, 09 Sep 2026 01:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:11 AM IST
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600 bags of urea recovered from poultry farm, 720 empty bags also found
फोटो 2 नरवाना। पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से रखे यूरिया के बैग। स्रोत वीडियो ग्रेब।
नरवाना। सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को गांव सच्चा खेड़ा में छापेमारी कर एक पोल्ट्री फार्म से अवैध रूप से भंडारित 600 कट्टे यूरिया खाद बरामद की। इनमें 300 कट्टे इंडोरामा और 300 कट्टे इफको कंपनी के बताए गए हैं। मौके से 720 खाली सफेद कट्टे भी मिले हैं। पुलिस ने कृषि विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर बरसोला निवासी रवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कृषि विभाग की टीम ने खाद के दो नमूने जांच के लिए लिए हैं। सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सूचना पर सच्चा खेड़ा के भीखेवाला रोड स्थित पोल्ट्री फार्म में छापेमारी की गई जहां 600 कट्टे यूरिया मिले। फार्म मालिक तेजवीर ने जगह दो-तीन दिन के लिए एक अन्य व्यक्ति को दी थी। बरसोला निवासी रवीन ट्रैक्टर-ट्रॉली से खाद वहां छोड़कर गया था।
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि खाद को अधिक मुनाफे के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजे जाने की आशंका है। खाद कहां से लाई गई और इसे कहां भेजा जाना था इसकी जांच की जा रही है। फार्म मालिक तेजवीर समेत अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
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वर्जन
मौके से मिले खाली कट्टे सामान्य सब्सिडी वाले खाद के कट्टों से अलग हैं। आशंका है कि यूरिया को इनमें पैक कर आगे भेजा जाना था। उन्होंने बताया कि 300-300 कट्टे नारनौंद और सिसाय से लाए जाने की जानकारी मिली है हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। –सुनील दलाल, निरीक्षक, कृषि विभाग नरवाना।


फोटो 2 नरवाना। पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से रखे यूरिया के बैग। स्रोत वीडियो ग्रेब।
फोटो 3 नरवाना। कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारी। स्रोत वीडियो ग्रेब।
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