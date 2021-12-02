Jind News: जींद में पिछले पांच माह में 2,821 राशन कार्ड हुए कम

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प्रदेशभर में इस अवधि के दौरान 58,123 राशन कार्ड कम हुए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से हर माह राशन कार्ड धारकों और उनमें शामिल यूनिट की संख्या जारी की जाती है। इसी आधार पर एएवाई और बीपीएल परिवारों को सरकारी राशन उपलब्ध करवाया जाता है।विभागीय आंकड़ों के अनुसार जून में प्रदेश में कुल 40,01,315 राशन कार्ड थे, जो अक्तूबर में घटकर 39,43,192 रह गए। इनमें एसबीपीएल श्रेणी के 50,818 और एएवाई श्रेणी के 7,305 राशन कार्ड कम हुए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार लोग अब स्वयं भी अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं।इसके पीछे अधिक आय, बिजली बिल ज्यादा आने और चारपहिया वाहन होने जैसे कारण सामने आए हैं। अक्तूबर में आयोजित ग्राम सभाओं की बैठकों में भी काफी संख्या में लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं।परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के राज्य कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से अधिक होने पर वह बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी से बाहर हो जाता है। संवाद