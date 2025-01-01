Jind News: राष्ट्रीय खेल दिवस पर एथलेटिक्स नर्सरी में 250 बच्चों ने दिखाया दमखम

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प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने पूरे जोश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया और बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें कॉपी और पेन भी वितरित किए गए।प्रतियोगिता में केशव, रणविजय, करिश, दक्षधिमान, उदय, पीहू, शीरत, आबाश, लक्ष्य, वंशिका, पारुल, काफ़ी, नक्श, चेतन, वंश, नवनीत, मनप्रीत, रोहित, अंशिका, यश और भारती सहित अनेक खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कोच परमोद (एनआईएस), कोच रोबिन, राहुल, अंकित, नरेंद्र अत्री, सुशील, देवेंद्र भारद्वाज, अमित पंचाल, विनोद मौजूद रहे।