Jind News: पीजी की 280 सीटों में 166 अब भी खालीं

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कॉलेज की ओर से 1 सितंबर को जारी सीट स्टेटस के अनुसार छह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल 280 सीटों में से 31 अगस्त तक केवल 114 सीटों पर दाखिले हुए हैं। वहीं 166 सीटें खाली हैं। तीसरी ओपन काउंसलिंग में इनमें से केवल 10 सीटें ही ऑफर की गई हैं।पीजीडीसीए में चिंताजनक है, जहां 60 में से केवल पांच सीटों पर दाखिला हुआ है और 55 सीटें खाली हैं।