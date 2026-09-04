Jind News: पीजी की 280 सीटों में 166 अब भी खालीं
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:07 AM IST
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जींद। संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं।
कॉलेज की ओर से 1 सितंबर को जारी सीट स्टेटस के अनुसार छह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल 280 सीटों में से 31 अगस्त तक केवल 114 सीटों पर दाखिले हुए हैं। वहीं 166 सीटें खाली हैं। तीसरी ओपन काउंसलिंग में इनमें से केवल 10 सीटें ही ऑफर की गई हैं।
पीजीडीसीए में चिंताजनक है, जहां 60 में से केवल पांच सीटों पर दाखिला हुआ है और 55 सीटें खाली हैं।
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कॉलेज की ओर से 1 सितंबर को जारी सीट स्टेटस के अनुसार छह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल 280 सीटों में से 31 अगस्त तक केवल 114 सीटों पर दाखिले हुए हैं। वहीं 166 सीटें खाली हैं। तीसरी ओपन काउंसलिंग में इनमें से केवल 10 सीटें ही ऑफर की गई हैं।
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पीजीडीसीए में चिंताजनक है, जहां 60 में से केवल पांच सीटों पर दाखिला हुआ है और 55 सीटें खाली हैं।