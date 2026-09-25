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बहादुरगढ़: घरेलू कलह में पत्नी ने पति पर लाइसेंसी पिस्तौल से चलाई गोली, छह लोगों पर केस दर्ज

Fri, 25 Sep 2026 11:39 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 25 Sep 2026 11:39 AM IST
सार

आरोप है कि पत्नी ने उसे पूजा करने से मना किया। जोगेंद्र के अनुसार, उसकी पत्नी और बेटे ने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसकी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली।

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wife shot her husband with licensed pistol amidst domestic dispute In Bahadurgarh
सांकेतिक फोटो - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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सांखोल गांव में घरेलू कलह के चलते एक महिला द्वारा अपने पति पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि महिला ने पति पर दो बार फायर किया। एक गोली उसके घुटने से ऊपर बाएं पैर में लगी। इसके बाद घायल पति मौके से भाग निकला और बाइक लेकर दोबारा घर पहुंचा तो उस पर फिर फायरिंग की गई। एक गोली उसके पेट में लगी। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ब्रह्मशक्ति अस्पताल रेफर किया गया। थाना सेक्टर 6 पुलिस ने शिकायत के आधार पर पत्नी समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस को दिए बयान में घायल जोगेंद्र ने बताया कि वह पहले पीएसओ की नौकरी करता था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे वह छत पर गया था। इसी दौरान उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर दिया। किसी तरह दरवाजा खोलकर वह नीचे आया। इसके बाद वह अंदर कमरे में बंद करके बाबा श्याम की पूजा करने लगा। आरोप है कि पत्नी ने उसे पूजा करने से मना किया।
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जोगेंद्र के अनुसार, उसकी पत्नी और बेटे ने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसकी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद जब वह पड़ोसी के घर चार्जिंग पर लगा मोबाइल लेने के बाद वापस घर में दाखिल हो रहा था तो पत्नी ने उस पर फायर कर दिया। गोली उसके घुटने से ऊपर बाएं पैर में लगी। वह किसी तरह वहां से भाग निकला और कुंडी लगाकर बाइक लेने चला गया। 
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इसके बाद वह बाइक लेकर दोबारा घर पहुंचा तो आरोप है कि पत्नी ने उस पर फिर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी और बाइक गली में गिर गई। इसके बाद वह किसी तरह बाइक उठाकर थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उपचार के लिए ब्रह्मशक्ति अस्पताल रेफर किया गया। जोगेंद्र ने पत्नी, बेटे और ससुराल पक्ष के चार लोगों पर घटना को अंजाम देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। सेक्टर-6 थाना प्रभारी सत्यवीर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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