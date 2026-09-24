Jhajjar-Bahadurgarh News: फुटवियर उद्योग की समस्याओं पर जीएसटी अधिकारियों से मिले उद्यमी

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प्रतिनिधिमंडल ने सीजीएसटी रोहतक के आयुक्त दीपक कुमार, आईआरएस, अपर आयुक्त अंकुर दुलार और संयुक्त आयुक्त प्रियंका गुलाटी के समक्ष उद्योगों से संबंधित विषय रखे। उद्यमियों ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मामलों को केवल कार्यालय स्तर पर समझने के बजाय अधिकारियों को क्षेत्र में पहुंचकर उद्यमियों से सीधे संवाद करना चाहिए। इससे वास्तविक समस्याओं, उनके कारणों और व्यावहारिक समाधान को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।एसोसिएशन ने अधिकारियों को बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। उद्यमियों का कहना है कि प्रत्यक्ष संवाद से विभाग और उद्योगों के बीच समन्वय मजबूत होगा तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।बैठक में सुभाष जग्गा, विपिन मल्होत्रा, संजय नारंग, देशराज, सिद्धार्थ दूबे सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।