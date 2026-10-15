Jhajjar-Bahadurgarh News: खुलासा न होने पर विसरा जांच के लिए भेजा

विज्ञापन



लोकेश का शव मंगलवार को देव कॉलोनी स्थित पीजी में मिला था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज के कारण मौत होने की आशंका जताई गई थी। पीजीआई थाना प्रभारी नवीन ने शव परिजनों को सौंप दिया है। अब पुलिस विसरा रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी।

विज्ञापन

रोहतक। शहर की देव कॉलोनी स्थित एक पीजी में मंगलवार को मिले झज्जर जिले के मातनहेल निवासी पोस्टमैन लोकेश के शव का बुधवार को पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच के लिए विसरा लैब में भेजा है।