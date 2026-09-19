सभी दुकानों पर डस्टबिन का प्रयोग करे : जिले सिंह

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झज्जर। ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को चेयरमैन जिले सिंह सैनी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। आंबेडकर चौक से छारा चुंगी तक सफाई की गई। लोगों को दुकानों पर डस्टबिन रखने और कूड़ा निर्धारित कूड़ा गाड़ी में डालने के लिए जागरूक किया गया। जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने भी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने की अपील की। इस अवसर पर पार्षद जयपाल सिंह, कमल गिरोत्रा, केशव सिंगल, ईओ देवेंद्र कुमार व एसआई आनंद मलिक मौजूद रहे।