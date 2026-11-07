Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   The nation will become self-reliant in the light of research: Prakash

शोध की रोशनी से आत्मनिर्भर बनेगा देश : प्रकाश

Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
The nation will become self-reliant in the light of research: Prakash
सोनीपत। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में शुक्रवार कुलपति प्रो. प्रकास सिंह की ओर से शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
विज्ञापन

कुलपति प्रो. प्रकास सिंह ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापरक और उपयोगी शोध को बढ़ावा देना होगा। विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि शोध और नवाचार के माध्यम से देश की आवश्यकताओं का समाधान तलाशना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलकर कार्य करना होगा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि दिवाली प्रकाश, सकारात्मकता और नई ऊर्जा का पर्व है। सभी को इस पर्व को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए।
उन्होंने शिक्षकों और विभागाध्यक्षों से शोध की गुणवत्ता बढ़ाने तथा नए क्षेत्रों में कार्य करने का आह्वान किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed