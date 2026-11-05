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Jhajjar-Bahadurgarh News: सीके नायडू ट्रॉफी में सम्मी कादयान ने झटके दो विकेट

Thu, 05 Nov 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:26 AM IST
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Sammi Kadyan took two wickets in the CK Naidu Trophy.
झज्जर। बेरी निवासी सम्मी कादयान ने अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लीग मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में योगदान दिया। रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में सम्मी ने पहली पारी में दो विकेट हासिल किए। वहीं बल्लेबाजी करते हुए एक चौके और एक छक्के की मदद से 13 रन बनाए।
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कर्नाटक की टीम ने पहली पारी में 383 रन बनाए। इसके जवाब में हरियाणा की टीम 78 रन पर ऑलआउट हो गई। फॉलोऑन मिलने के बाद हरियाणा ने दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 97 रन बना लिए थे। इस समय हरियाणा की टीम कर्नाटक से 208 रन पीछे थी। संवाद
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