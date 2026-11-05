Jhajjar-Bahadurgarh News: सीके नायडू ट्रॉफी में सम्मी कादयान ने झटके दो विकेट

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कर्नाटक की टीम ने पहली पारी में 383 रन बनाए। इसके जवाब में हरियाणा की टीम 78 रन पर ऑलआउट हो गई। फॉलोऑन मिलने के बाद हरियाणा ने दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 97 रन बना लिए थे। इस समय हरियाणा की टीम कर्नाटक से 208 रन पीछे थी। संवाद

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झज्जर। बेरी निवासी सम्मी कादयान ने अंडर-23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लीग मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में योगदान दिया। रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में सम्मी ने पहली पारी में दो विकेट हासिल किए। वहीं बल्लेबाजी करते हुए एक चौके और एक छक्के की मदद से 13 रन बनाए।