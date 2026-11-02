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Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   Prayed for the long life of their children in Salhawas

Jhajjar-Bahadurgarh News: साल्हावास में संतान की लंबी आयु की कामना की

Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:43 AM IST
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Prayed for the long life of their children in Salhawas
साल्हावास। क्षेत्र के खोरड़ा, खानपुर, गोरिया, धनिरवास, साल्हावास, सासरोली और बिरोहड़ गांवों में रविवार को अहोई अष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और उन्नति की कामना के लिए महिलाओं ने व्रत रखा।
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महिलाओं ने घरों में चौक बनाकर अहोई माता की पूजा-अर्चना की और कथा सुनी। परंपरा के अनुसार तारों के दिखाई देने पर पूजन कर व्रत खोला। इस दौरान महिलाओं ने अहोई माता को स्याऊ की माला पहनाई और गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुनी।
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कामकाजी महिलाओं ने ड्यूटी के समय के अनुसार पूजन और कथा के लिए समय निकाला। अध्यापिकाओं ज्योति, सुदेश और बीना ने बताया कि परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा।
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