Jhajjar-Bahadurgarh News: साल्हावास में संतान की लंबी आयु की कामना की

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महिलाओं ने घरों में चौक बनाकर अहोई माता की पूजा-अर्चना की और कथा सुनी। परंपरा के अनुसार तारों के दिखाई देने पर पूजन कर व्रत खोला। इस दौरान महिलाओं ने अहोई माता को स्याऊ की माला पहनाई और गेहूं के दाने हाथ में लेकर कथा सुनी।कामकाजी महिलाओं ने ड्यूटी के समय के अनुसार पूजन और कथा के लिए समय निकाला। अध्यापिकाओं ज्योति, सुदेश और बीना ने बताया कि परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा।