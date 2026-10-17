हरियाणा: झज्जर के बेरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगा, लग्जरी कारों के बराबर हैं घोड़ों की कीमत

राजस्थान के पुष्कर के बाद, बेरी में लगने वाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सजकर तैयार है। इस मेले में न केवल हजारों पशुओं की खरीद-बिक्री होती है, बल्कि यहां लग्जरी कारों की कीमतों के बराबर के घोड़े और घोड़ियां भी प्रदर्शन के लिए लाए जाते हैं।

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यह मेला उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से व्यापारियों को आकर्षित करता है। हर साल हजारों पशुओं की बिक्री होती है, जिनकी कीमत हजारों रुपये से शुरू होकर लाखों रुपये तक पहुंच जाती है। अच्छी नस्ल के घोड़ों और घोड़ियों को उनके मालिक विशेष गाड़ियों में मेले में लाते हैं।बेरी का यह पशु मेला ब्रिटिश शासन काल से लग रहा है। स्थानीय निवासी माॅ. रमेश चंद्र के अनुसार, यह मेला सदियों पुराना है। जब ब्रिटिश शासन काल में भिवानी और बेरी नगर बसाए गए थे, तब कई मंडियां स्थापित की गईं, जिनमें से एक बेरी में भी थी। 1876 में जब बेरी पालिका का गठन हुआ, तब मेले से प्राप्त राजस्व से ही पालिका कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था।बेरी पशु मेले में आए पशु व्यापारियों के लिए प्रशासन ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने-पीने की चीजें न लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ठग व्यापारी व्यापारियों से तालमेल बिठाकर खाने-पीने की चीजों में कुछ मिलाकर उन्हें खिला सकते हैं। बेरी थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।