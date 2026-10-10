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Jhajjar-Bahadurgarh News: आर्ट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता में निकिता प्रथम

Sat, 10 Oct 2026 03:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:06 AM IST
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Nikita wins first place in the 'Art of Waste' competition.
बहादुरगढ़। नगर परिषद के सेवा संकल्प अभियान के तहत माल गोदाम रोड स्थित वैश्य आर्य पब्लिक स्कूल में आर्ट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्राओं ने कबाड़ से आकर्षक कलाकृतियां बनाकर पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण का संदेश दिया।
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प्रतियोगिता में कक्षा सातवीं की निकिता ने प्रथम, हंसिका ने द्वितीय और कक्षा आठवीं की पायल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निक्की और रागिनी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्राओं की रचनात्मकता की सराहना करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बेकार वस्तुओं का रचनात्मक उपयोग करके कचरा कम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने में योगदान दिया जा सकता है।
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-फोटो 90 : छात्राओं द्वारा कबाड़ से जुगाड़ के जरिये रचनात्मक कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए शिक्षिकाएं व अन्य। स्रोत स्कूल

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