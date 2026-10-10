Jhajjar-Bahadurgarh News: एसटीएफ ने घेरा तो फ्लाईओवर से कूदा बदमाश, दो साथियों सहित गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:06 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:06 AM IST
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बहादुरगढ़। एसटीएफ बहादुरगढ़ के इंस्पेक्टर सेठी मलिक की टीम ने वीरवार देर रात को नाहरा-नाहरी रोड फ्लाईओवर के पास घेराबंदी कर गांव कुलासी के रहने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध हथियार और 39 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अंकित उर्फ पुनीत पर तीन आपराधिक, अंकित उर्फ डेका के खिलाफ नौ और अंकित उर्फ सूंडा पर तीन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं।
पुलिस की घेराबंदी देखकर एक आरोपी ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी अंकित उर्फ पुनीत को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और संभावित वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है।
दो विदेशी पिस्तौल भी बरामद
एसटीएफ की कार्रवाई में बरामद तीन हथियारों में दो विदेशी पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से 39 कारतूस भी मिले हैं। हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से लेकर आए थे। इनका इस्तेमाल किस वारदात में किया जाना था।
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तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और उनके साथ गिरोह में कौन-कौन शामिल है। पूछताछ के दौरान संगठित अपराध से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी सकती है।
नरेश कुमार, डीएसपी
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अंकित उर्फ पुनीत पर तीन आपराधिक, अंकित उर्फ डेका के खिलाफ नौ और अंकित उर्फ सूंडा पर तीन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं।
पुलिस की घेराबंदी देखकर एक आरोपी ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी अंकित उर्फ पुनीत को उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और संभावित वारदात के बारे में जानकारी जुटा रही है।
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दो विदेशी पिस्तौल भी बरामद
एसटीएफ की कार्रवाई में बरामद तीन हथियारों में दो विदेशी पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से 39 कारतूस भी मिले हैं। हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी इन हथियारों को कहां से लेकर आए थे। इनका इस्तेमाल किस वारदात में किया जाना था।
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तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और उनके साथ गिरोह में कौन-कौन शामिल है। पूछताछ के दौरान संगठित अपराध से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी सकती है।
नरेश कुमार, डीएसपी