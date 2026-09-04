झज्जर में सेहत से बड़ा खिलवाड़: पिकअप से 2 क्विंटल नकली पनीर बरामद, पुलिस ने मौके पर कराया नष्ट

झज्जर शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शहर के व्यस्त बीकानेर चौक के पास नाकेबंदी कर एक संदिग्ध पिकअप गाड़ी को रोका। तलाशी लेने पर गाड़ी से करीब आधा दर्जन नीले ड्रम बरामद हुए, जिनमें लगभग 2 क्विंटल (200 किलोग्राम) नकली व मिलावटी पनीर भरा हुआ था।

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पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह पनीर दूध से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक केमिकल पाउडर, सोयाबीन और घटिया तेल के मिश्रण से तैयार किया गया था। त्योहारों और मांग के सीजन को देखते हुए इस सिंथेटिक पनीर को स्थानीय बाजारों और ढाबों पर खपाने की तैयारी थी।मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तुरंत पनीर के कानूनी सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब भिजवाया। मिलावट की गंभीरता और स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए पुलिस ने अपनी सीधी निगरानी में पूरे दो क्विंटल पनीर को गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबाकर नष्ट (Destroy) करवा दिया, ताकि यह किसी भी सूरत में बाजार में न पहुंच सके।पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि झज्जर जिले में पिछले कुछ समय से नकली पनीर सप्लाई करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। इससे पहले भी जितनी पिकअप गाड़ियां पकड़ी गई थीं, लैब जांच में उन सभी के सैंपल फेल पाए गए थे। पुलिस अब पिकअप चालक और सप्लायर से पूछताछ कर इस गिरोह के मुख्य सरगना और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।