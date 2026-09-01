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Jhajjar-Bahadurgarh News: हरियाणा युवा कांग्रेस ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरा

Tue, 01 Sep 2026 05:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Tue, 01 Sep 2026 05:03 PM IST
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Haryana Youth Congress cornered the government on the irregularities in the hospital
फोटो-56: बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत करते कांग्रे
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। हरियाणा युवा कांग्रेस ने मंगलवार को सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर की अव्यवस्थाओं और मरीजों की परेशानियों पर भाजपा सरकार को घेरा। युवा कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेद प्रधान भी इस अवसर पर मौजूद रहे। हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मूलभूत व्यवस्थाएं चिंताजनक हैं। परिसर में सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो होने से गंदगी और संक्रमण का खतरा है। मरीजों को इलाज के बजाय गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए।
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ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष संदीप उर्फ सीटू बराही ने ओपीडी में डॉक्टरों की कमी बताई। उन्होंने कहा कि मरीजों को दो से तीन घंटे तक कतार में इंतजार करना पड़ता है। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और गंभीर मरीजों को विशेष परेशानी होती है। उन्होंने डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और ओपीडी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। कांग्रेस के शहरी ब्लॉक अध्यक्ष कमल अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2018 में शिलान्यास हुई इमारत आठ साल बाद भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 200 बेड अपग्रेडेशन के दावे के बावजूद नया भवन अधूरा है।
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