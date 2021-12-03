Jhajjar-Bahadurgarh News: ग्रीन पटाखों के नियमों की पालना के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

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जारी आदेशों के अनुसार झज्जर उपमंडल में कार्यकारी अभियंता युद्धवीर सिंह, नायब तहसीलदार अंशुल और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राहुल मेहरा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेरी में नायब तहसीलदार मनोज और नवदीप तथा बादली में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी धर्मपाल और नायब तहसीलदार अरविंद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।वहीं बहादुरगढ़ में नायब तहसीलदार प्रवीण, कार्यकारी अभियंता अमन मोर, एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ प्रबंधक रोबिन बाटला, सहायक श्रम आयुक्त राजेंद्र हुड्डा और लोक निर्माण विभाग के उपमंडल अभियंता राजेश तोमर को तैनात किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। 9 नवंबर से जिले में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।