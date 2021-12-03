Jhajjar-Bahadurgarh News: भावाधस ने इनेलो युवा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:12 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:12 AM IST
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बहादुरगढ़। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज (भावाधस) की बहादुरगढ़ शाखा की ओर से इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र राठी का स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। इस अवसर पर भावाधस बहादुरगढ़ इकाई के कृष्ण प्रधान, केवल राम पिहवाल, उदयभान, भूप सिंह, धर्मपाल बालगुहेर, होशियार सिंह, रवि महरौलिया, श्याम लाल टाक आदि मौजूद थे।
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