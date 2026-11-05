Jhajjar-Bahadurgarh News: डीसी ने बहादुरगढ़ में समस्याएं सुन समाधान के दिए निर्देश

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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। जिन मामलों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनका आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने के बजाय उनके निपटारे पर ध्यान दें, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। विज्ञापन

इस अवसर पर एसडीएम अभिनव सिवाच, तहसीलदार सुदेश मेहरा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, संयोजक संजीव सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

फोटो-58: बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनतीं डीसी वर्षा खांगवाल। स्रोत सूचना विभाग डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। जिन मामलों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनका आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। शिकायतों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने के बजाय उनके निपटारे पर ध्यान दें, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।इस अवसर पर एसडीएम अभिनव सिवाच, तहसीलदार सुदेश मेहरा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, संयोजक संजीव सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।फोटो-58: बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनतीं डीसी वर्षा खांगवाल। स्रोत सूचना विभाग

बहादुरगढ़। लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान देव नगर के लोगों ने सीवर समस्या उठाई, जिस पर डीसी ने तुरंत कार्रवाई करने को कहा।