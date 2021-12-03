Jhajjar-Bahadurgarh News: सीबीएसई 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी

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बोर्ड ने बताया कि डेटशीट तैयार करते समय विद्यार्थियों के विषयों के कॉम्बिनेशन, प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तारीखों और परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखा गया है। 40 हजार से अधिक विषय कॉम्बिनेशन का विश्लेषण करने के बाद डेटशीट तैयार की गई है, ताकि किसी विद्यार्थी के चुने हुए दो विषयों की परीक्षा एक ही दिन न पड़े। इसके अलावा दोनों कक्षाओं के विषयों के बीच पर्याप्त अंतर रखा गया है। कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम इस तरह तैयार किया है कि प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं से पहले बोर्ड परीक्षाएं पूरी हो सकें। इससे विद्यार्थियों को आगे की परीक्षाओं की तैयारी का भी पर्याप्त समय मिलेगा। बोर्ड का मानना है कि डेटशीट पहले जारी होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा की तैयारी, यात्रा और गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाने में आसानी होगी। वहीं, स्कूलों को भी शैक्षणिक गतिविधियों और परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों द्वारा समय पर विद्यार्थियों की सूची (एलओसी) जमा कराने को डेटशीट जल्दी जारी करने का प्रमुख कारण बताया है। सीबीएसई ने परीक्षा की विस्तृत डेटशीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर उपलब्ध करा दी है।डेटी शीट: दसवींतारीख...................................समय...................................विषय16 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................चित्रकला17 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................गणित (बेसिक और स्टैंडर्ड)18 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, मल्टीमीडिया, डाटा साइंस19 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................गृह विज्ञान20 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................बिजनेस के तत्व, उर्दू कोर्स-बी22 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................विज्ञान23 फरवरी....................................10:30 से 12:30 बजे...................................पर्यटन का परिचय24 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस25 फरवरी...................................10:30 से 12:30 बजे...................................रिटेल, सिक्योरिटी, कृषि, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रानिक्स, फाउंडेशन स्किल, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन26 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव), अंग्रेजी (लैंग्वेज एंड लिटरेचर)27 फरवरी...................................10:30 से 1:30 बजे...................................सिंधी, मलयालम, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, कोकबोरोक1 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................अरबी, संस्कृत, राई, गुरूंग, तामांग, शेर्पा2 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर3 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................हिंदी कोर्स-ए और हिंदी कोर्स-बी4 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................उर्दू कोर्स-ए, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु-तेलंगाना5 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................तेलुगु, रूसी, फारसी, लिम्बू, लेप्चा5 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कारनेटिक म्यूजिक वोकल, कारनेटिक म्यूजिक एमईएल आईएनएस5 मार्च...................................10:30 से 12:30 बजे...................................कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के विषय6 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................फ्रेंच8 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................सामाजिक विज्ञान9 मार्च...................................10:30 से 1:30 बजे...................................तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, जापानी, स्पेनिश, भूटिया, कश्मीरी, मीजो, थाई, भाषा मेलायू, एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी