Jhajjar-Bahadurgarh News: बीडीपीओ कार्यालयों के लैंडलाइन नंबर बंद, जनता परेशान

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इस समस्या को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय झज्जर के अधिवक्ता सुनील शांडिल्य ने समाधान शिविर में उपायुक्त को पत्र सौंपा था। अब उन्होंने रिमाइंडर भेजकर कार्रवाई की मांग की है।शांडिल्य ने बताया कि डीडीपीओ कार्यालय के नंबर 252558 पर कोई फोन नहीं उठाता। माछरौली का नंबर 265999 चालू मिला, जबकि बेरी का 220224 और झज्जर का 252037 उपलब्ध नहीं है। बहादुरगढ़ का नंबर 297260 आउट ऑफ ऑर्डर है। मातनहेल, साल्हावास और बादली के नंबर डायरेक्टरी में दर्ज नहीं हैं।उन्होंने मांग की कि सभी कार्यालयों के सही नंबर डायरेक्टरी में अपडेट किए जाएं। फोन उठाने के लिए कर्मचारियों की नियमित ड्यूटी लगे और उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही जिम्मेदार कर्मचारी का नाम और संपर्क नंबर कार्यालय में प्रदर्शित किया जाए। इससे लोगों को छोटे कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।