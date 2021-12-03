Jhajjar-Bahadurgarh News: सरकारी स्कूलों में पटाखा मुक्त दीपावली के लिए स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान

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शिक्षकों ने बताया कि पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इनके धुएं से दमा और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। वहीं, पटाखों के कारण जलने और आग लगने जैसी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। विद्यार्थियों को पटाखों से दूर रहने और सुरक्षित दीपावली मनाने की सलाह दी गई।अभियान के तहत स्कूलों में स्लोगन लेखन, पोस्टर निर्माण, निबंध, भाषण, रंगोली और दीया सजावट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा जागरूकता रैलियों और कक्षा परिचर्चाओं के माध्यम से भी पटाखा मुक्त दीपावली का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वयं पटाखे नहीं चलाने तथा परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ ली।जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक ने कहा कि दीपावली प्रकाश, खुशी और सद्भाव का पर्व है। विद्यार्थी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।