Jhajjar-Bahadurgarh News: अग्रवाल महिला एकता संघ ने धूमधाम से मनाया दीपावली मिलन समारोह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

इस दौरान महिलाओं ने गीत-संगीत, नृत्य, तंबोला और विभिन्न मनोरंजक खेलों में भाग लेकर उत्सव का आनंद लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का माहौल बना दिया।प्रधान बबीता सिंघल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं में आपसी प्रेम, एकता और सहयोग की भावना मजबूत करते हैं। साथ ही सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा मंडल महामंत्री प्रवीन सिंघल ने सभी महिलाओं को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संघ के सामाजिक कार्यों की सराहना की।इस अवसर पर संघ की वरिष्ठ सदस्य संगीता गर्ग, पूनम गर्ग, प्रिया सिंघल, नीता गोयल, दर्शना गुप्ता और रिचा गर्ग मौजूद रहीं।-फोटो 87 : अग्रवाल महिला एकता संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नृत्य करती महिलाएं। स्रोत संघ