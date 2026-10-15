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Jhajjar-Bahadurgarh News: भीमेश्वरी देवी मंदिर तक निकाली यात्रा

Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
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A procession was taken out to the Bhimeshwari Devi
14jjrp34- शहर से निकाली जा रही यात्रा। स्रोत : आयोजक - फोटो : Archive
झज्जर। नवरात्र महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को सिद्ध बाबा कांशी गिरि मंदिर से बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर तक सातवीं पैदल यात्रा निकाली गई। मंदिर बाबा कांशी गिरि सेवा समिति के प्रधान सुधांशु हंस के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने मां भगवती की ज्योत जलाकर यात्रा शुरू की।
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यात्रा हनुमान मंदिर, डायमंड चौक, सुभाष मार्केट, अंबेडकर चौक, पुराना बस स्टैंड और छिक्कारा चौक सहित विभिन्न मार्गों से होकर बेरी पहुंची।
भजनों और जयकारों के बीच भक्तों ने मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मां भगवती की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही।
पंडित पवन कौशिक सहित अनेक श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। संवाद
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