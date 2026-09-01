Jhajjar-Bahadurgarh News: महाविद्यालय में 60 लोगों ने किया रक्तदान

बादली। राजकीय महाविद्यालय बादली के 26वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को सेवा और सामाजिक सरोकार की मिसाल देखने को मिली। महाविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और गांव बादली के ग्रामीणों ने भाग लिया। 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।प्राचार्य आनंद कादियान सहित शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने हवन में आहुति देकर महाविद्यालय की उन्नति एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यूथ रेड क्रॉस, एनसीसी और एनएसएस समितियों ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एम्स बाढ़सा के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया। कार्यक्रम आयोजक डॉ. नवीन मलिक के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में मुख्यातिथि एसडीएम विशाल कुमार उपस्थित रहे। डॉ. अंजू सिवाच, डॉ. मनजीत मेहरा और डॉ. रेनू गुलिया ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचार्य ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। संवाद