Jhajjar-Bahadurgarh News: ढाकला स्कूल में 56 बच्चों को टीडी टीके लगाए गए
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 04:21 PM IST
विज्ञापन
झज्जर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ढाकला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को टीडी-10 और टीडी-16 के टीके लगाए गए।
विद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र ढाकला की टीम ने विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों को टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। टीम में एएनएम मन्जीत कुमारी, एएनएम सुदेश बाला और आशा वर्कर सुमन देवी शामिल रहीं। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि टीडी वैक्सीन टेटनस (धनूर) और डिप्थीरिया (गलघोंटू) से बचाव में प्रभावी है।
टीडी-10 सामान्यतः 10 वर्ष की आयु तथा टीडी-16 करीब 16 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक के रूप में दी जाती है। अभियान के दौरान कक्षा छठी और 11वीं के 56 विद्यार्थियों को टीके लगाए गए। इस अवसर पर छात्र हेल्थ समिति के इंचार्ज राहुल तिवारी और विक्रम भारद्वाज उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र ढाकला की टीम ने विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों को टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। टीम में एएनएम मन्जीत कुमारी, एएनएम सुदेश बाला और आशा वर्कर सुमन देवी शामिल रहीं। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि टीडी वैक्सीन टेटनस (धनूर) और डिप्थीरिया (गलघोंटू) से बचाव में प्रभावी है।
विज्ञापन
टीडी-10 सामान्यतः 10 वर्ष की आयु तथा टीडी-16 करीब 16 वर्ष की आयु में बूस्टर खुराक के रूप में दी जाती है। अभियान के दौरान कक्षा छठी और 11वीं के 56 विद्यार्थियों को टीके लगाए गए। इस अवसर पर छात्र हेल्थ समिति के इंचार्ज राहुल तिवारी और विक्रम भारद्वाज उपस्थित रहे।
विज्ञापन