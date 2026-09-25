Jhajjar-Bahadurgarh News: प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन पर उद्यमियों को दी जानकारी

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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील शेरॉन और फील्ड अधिकारी मनोज ने बताया कि सीएक्यूएम के निर्देश संख्या 98 के तहत मेटल, टेक्सटाइल और खाद्य पदार्थ श्रेणी के उद्योगों को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की पर्याप्तता से संबंधित विवरण 30 सितंबर तक जमा करना है। बंद औद्योगिक इकाइयों को केवल संरचनात्मक पर्याप्तता की रिपोर्ट देनी होगी, जबकि कार्यात्मक पर्याप्तता रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर या उससे कम रहे। बॉयलर और मेटल फर्नेस के लिए बैग फिल्टर या बैग हाउस तथा कपोला, पिट और तेल आधारित हीटिंग फर्नेस के लिए वेट स्क्रबर जैसे उपाय अपनाने की जानकारी दी गई।डॉ. शेरॉन ने बताया कि उद्योगों की सहायता के लिए बहादुरगढ़ स्थित एचएसपीसीबी जिला कार्यालय में हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहां कनिष्ठ अभियंता या उससे वरिष्ठ अधिकारी अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन देंगे।