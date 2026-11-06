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Jhajjar-Bahadurgarh News: समाधान शिविर में आईं 35 शिकायतें, सात दिन में निपटारे के निर्देश

Fri, 06 Nov 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:39 AM IST
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35 complaints received at the resolution camp; instructions issued for settlement within seven days.
बादली। एसडीएम विशाल कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, बिजली-पानी, राजस्व और नगर परिषद से संबंधित करीब 35 शिकायतें पहुंचीं। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया जबकि लंबित मामलों को सात दिन में हल कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
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एसडीएम ने अधिकारियों को शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। इस मौके पर बीडीपीओ, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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