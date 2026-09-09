Jhajjar-Bahadurgarh News: 180 लोगों ने नेत्रदान संकल्प फार्म भरे

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इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों, मरीजों और उनके तीमारदारों को नेत्रदान के लिए संकल्प दिलाया गया। पखवाड़े के दौरान करीब 180 लोगों ने नेत्रदान संकल्प फार्म भरे। डॉ. वर्षा, डॉ. हंसा और नेत्र विज्ञानी दिनेश कुमार ने भी लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया।डॉ. मालविका बंसल ने कहा कि नेत्रदान महादान है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के कॉर्निया का दान किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को दुनिया देखने का अवसर दे सकता है। उन्होंने लोगों से स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेने और परिवार व आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज में नेत्रदान को लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिन्हें जागरूकता से दूर किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि मृत्यु के चार से छह घंटे के भीतर नेत्रदान की प्रक्रिया कराना बेहतर होता है। कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर, स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उनके तीमारदार मौजूद रहे।