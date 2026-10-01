Hisar News: भ्रूण झाड़ियों में फेंकने के मामले में गर्भपात की दवा लेने वाली युवती गिरफ्तार

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थाना शहर हिसार पुलिस को 8 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि ऋषि नगर क्षेत्र में झाड़ियों के पास एक युवक भ्रूण फेंक रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियाणा निवासी अनिल को भ्रूण सहित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि अनिल के एक युवती से पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे। युवती के गर्भवती होने के बाद दोनों ने लोकलाज के डर से गर्भपात करवाया था। इसके बाद अनिल भ्रूण को झाड़ियों में फेंकने जा रहा था।गर्भपात की दवा देने वाली महिला को किया गिरफ्तारजांच के दौरान सामने आया कि युवती ने गर्भपात के लिए एक महिला से दवा ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनीपत के बड़ौदा रोड निवासी गीता को गोहाना से गिरफ्तार किया था। वह गोहाना के बड़ौदा रोड पर कृष्णा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रही थी।