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Hisar News: भ्रूण झाड़ियों में फेंकने के मामले में गर्भपात की दवा लेने वाली युवती गिरफ्तार

Thu, 01 Oct 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:51 AM IST
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Young woman arrested for discarding fetus in bushes after taking abortion pills.
हिसार। ऋषि नगर की झाड़ियों में भ्रूण फेंकने के मामले में पुलिस ने गर्भपात की दवा लेने वाली युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मामले में आरोपी युवक और गर्भपात की दवा उपलब्ध कराने वाली महिला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
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थाना शहर हिसार पुलिस को 8 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि ऋषि नगर क्षेत्र में झाड़ियों के पास एक युवक भ्रूण फेंक रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियाणा निवासी अनिल को भ्रूण सहित गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि अनिल के एक युवती से पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे। युवती के गर्भवती होने के बाद दोनों ने लोकलाज के डर से गर्भपात करवाया था। इसके बाद अनिल भ्रूण को झाड़ियों में फेंकने जा रहा था।
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गर्भपात की दवा देने वाली महिला को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान सामने आया कि युवती ने गर्भपात के लिए एक महिला से दवा ली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनीपत के बड़ौदा रोड निवासी गीता को गोहाना से गिरफ्तार किया था। वह गोहाना के बड़ौदा रोड पर कृष्णा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चला रही थी।
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