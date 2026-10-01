Hisar News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जर्जर सड़कों से मिलेगी राहत, 91 लाख होंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:53 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:53 AM IST
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हिसार। वार्ड नंबर 17 के सेक्टर-15 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लंबे समय से बदहाल सड़कों की समस्या झेल रहे लोगों को जल्द राहत मिलेगी। नगर निगम ने कॉलोनी की दो मुख्य सड़कों के पुनर्निर्माण की योजना तैयार की है। करीब 91 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सड़कों का नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा।
निगम की ओर से इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मानसूनी बारिश और जलभराव से सड़कों की स्थिति और खराब हो गई थी। कई जगह गड्ढे बन गए थे, जिनमें बारिश के दौरान पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता था।
ये सड़कें बनाई जाएंगी
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्माल वंडर स्कूल से सरस्वती पार्क और वाटर वर्क्स से हाउस नंबर 22-23 तक सड़क बनाई जाएगी। इस पर 44 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा हाउस नंबर 1202 से ग्रीन बेल्ट तथा हाउस नंबर 1282 से हाउस नंबर 1346 तक सड़क और चौक का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य पर 47 लाख रुपये खर्च होंगे।
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सेक्टर-15 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नई सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर अलॉट होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।
- अमित कौशिक, एक्सईएन, नगर निगम।
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निगम की ओर से इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मानसूनी बारिश और जलभराव से सड़कों की स्थिति और खराब हो गई थी। कई जगह गड्ढे बन गए थे, जिनमें बारिश के दौरान पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता था।
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ये सड़कें बनाई जाएंगी
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्माल वंडर स्कूल से सरस्वती पार्क और वाटर वर्क्स से हाउस नंबर 22-23 तक सड़क बनाई जाएगी। इस पर 44 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा हाउस नंबर 1202 से ग्रीन बेल्ट तथा हाउस नंबर 1282 से हाउस नंबर 1346 तक सड़क और चौक का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य पर 47 लाख रुपये खर्च होंगे।
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सेक्टर-15 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नई सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर अलॉट होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।
- अमित कौशिक, एक्सईएन, नगर निगम।