Hisar News: हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जर्जर सड़कों से मिलेगी राहत, 91 लाख होंगे खर्च

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निगम की ओर से इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। मानसूनी बारिश और जलभराव से सड़कों की स्थिति और खराब हो गई थी। कई जगह गड्ढे बन गए थे, जिनमें बारिश के दौरान पानी भरने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता था।नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्माल वंडर स्कूल से सरस्वती पार्क और वाटर वर्क्स से हाउस नंबर 22-23 तक सड़क बनाई जाएगी। इस पर 44 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा हाउस नंबर 1202 से ग्रीन बेल्ट तथा हाउस नंबर 1282 से हाउस नंबर 1346 तक सड़क और चौक का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य पर 47 लाख रुपये खर्च होंगे।सेक्टर-15 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नई सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। टेंडर अलॉट होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।