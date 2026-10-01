Hisar News: 18 साल से फरार भगौड़ा गिरफ्तार, 20 से अधिक प्राथमिकी दर्ज

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आरोपी को वीरवार को अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। 12 क्वार्टर पुलिस चौकी के जांच अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी रविंद्र को खरड़ से गिरफ्तार किया है। वह कुछ समय से अपने परिवार के साथ रह रहा था। आरोपी अविवाहित है। इतने वर्षों तक वह नाम और ठिकाने बदल-बदलकर रह रहा था। पुलिस को उसके परिवार के साथ रहने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे काबू कर लिया।आरोपी के खिलाफ 20 से अधिक प्राथमिकी दर्जआरोपी के खिलाफ 20 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें करीब 18 मामले सिरसा जिले में और तीन से चार मामले 12 क्वार्टर पुलिस चौकी में दर्ज हैं। इसके अलावा चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई लंबित है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी से अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है।