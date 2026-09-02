फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Call for Jat reservation sounded; warning of agitation issued.

Hisar News: जाट आरक्षण के लिए भरी हुंकार, आंदोलन की दी चेतावनी

Wed, 02 Sep 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 02 Sep 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Call for Jat reservation sounded; warning of agitation issued.
हांसी जाट धर्मशाला में बैठक करते हुए जाट समाज के लोग। संवाद
हांसी। स्थानीय जाट धर्मशाला में मंगलवार को आयोजित जाट समाज की बैठक में 13 सितंबर को पेटवाड़ गांव में सुनील श्योराण का 16वां शहीदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 13 सितंबर 2010 को जाट आरक्षण आंदोलन में मय्यड़ गांव में जान गंवाने वाले युवक की स्मृति में हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है।
विज्ञापन

बैठक में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से केंद्र और हरियाणा सरकार से जाट समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आरक्षण देने की मांग की गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा और धरना-प्रदर्शन व सड़क जाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
विज्ञापन

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनावों में जाट समाज वोट की चोट करेगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था लेकिन लंबे समय बाद भी वादे पूरे नहीं हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

समिति के उपाध्यक्ष हरियाणा बलवान सुंडा ने कहा कि समाज फिर से आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद हो रहा है। बैठक में सत्ताधारी दलों में शामिल जाट नेताओं पर भी निशाना साधा गया। आरोप लगाया गया कि ये नेता समाज के बीच जाट होने की बात करते हैं, लेकिन सरकार के सामने आरक्षण की मांग मजबूती से नहीं रखते। ऐसे नेताओं के राजनीतिक और सामाजिक विरोध की चेतावनी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed