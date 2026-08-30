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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Woman's belongings worth lakhs stolen on train; thieves also took 15,000 in cash and an iPhone.

Hisar News: ट्रेन में महिला का लाखों का सामान चोरी, 15 हजार नकदी व आईफोन भी ले गए

Sun, 30 Aug 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:43 PM IST
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Woman's belongings worth lakhs stolen on train; thieves also took 15,000 in cash and an iPhone.
हिसार। ट्रेन में सफर कर रही महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया। पर्स में 15 हजार रुपये, आईफोन 17 प्रो, दो सिम, मोबाइल व स्मार्ट वॉच चार्जर, सोने की बालियां और हीरे जड़ित सोने के टॉप्स थे।
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राजस्थान के ब्यावर निवासी मनमीत कौर ट्रेन नंबर 19416 के ए-2 कोच में जालंधर सिटी से ब्यावर जा रही थीं। हिसार रेलवे स्टेशन के बाद सहयात्री उतर गए और वह सो गईं। भिवानी पहुंचने पर पर्स गायब मिला। जीआरपी हिसार ने 27 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच जीआरपी चौकी भिवानी को सौंप दी। संवाद
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