फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Travelers at Majra Pyau will have access to toilet and drinking water facilities.

Hisar News: माजरा प्याऊ पर यात्रियों को मिलेगी शौचालय और पेयजल की सुविधा

Mon, 14 Sep 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 14 Sep 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Travelers at Majra Pyau will have access to toilet and drinking water facilities.
नारनौंद। हांसी-जींद रोड स्थित माजरा प्याऊ के मुख्य चौक पर अब यात्रियों को शौचालय और पेयजल की सुविधा मिलेगी। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने रविवार को विधायक निधि से 4.90 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पुरुष एवं महिला शौचालय और पेयजल के मुख्य टैंक की नींव रखी।
विज्ञापन

यह चौक आसपास के 6-7 गांवों के लोगों के लिए प्रमुख आवागमन केंद्र होने के साथ बस अड्डे के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मोठ करनैल, मोठ रांगड़ान, लोहारी राघो, गढ़ी अजिमा, ढाणी कुम्हाराण और माजरा समेत आसपास के गांवों के ग्रामीण रोजाना यहां से गुजरते हैं। शौचालय और पीने के पानी की सुविधा नहीं होने के कारण विशेषकर महिलाओं और यात्रियों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि विकास का मतलब केवल बड़ी परियोजनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। जनता ने उन्हें उम्मीदों के साथ विधानसभा में भेजा है और उनका प्रयास है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और बड़े भवनों के निर्माण के साथ राहगीरों के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी जरूरी हैं। माजरा प्याऊ पर रोजाना सैकड़ों लोग रुकते और गुजरते हैं, इसलिए यहां इन सुविधाओं की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed