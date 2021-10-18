Hisar News: 130 किलो भार वर्ग की कुश्ती में जीते विशाल

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40 किलो भार वर्ग में काफी और आरुषी, 43 किलो में कशिश और नेहा, 46 किलो में खुशी और इंदुबाला, 49 किलो में प्रिया और तमन्ना, 53 किलो में आशा और लवजीत तथा 57 किलो में आरजू और आयाना विजेता रहीं।अंडर-20 आयु वर्ग के विजेता50 किलो भार वर्ग में राधिका, 53 किलो में रिंकु, 55 किलो में खुशबू, 57 किलो में कंचन, 61 किलो में कनिका और वंश यादव, 68 किलो में आरुषि, 69 किलो में कल्पना और रितिका, 72 किलो में अंकुश तथा 76 किलो में दीक्षा ने जीत हासिल की। अन्य मुकाबलों में 68 किलो में मुस्कान, 72 किलो में अंतरा, 57 किलो में अंकित, 61 किलो में साहिल, 65 किलो में समय, 70 किलो में सितेंद्र, 74 किलो में अंकित और 79 किलो भार वर्ग में अजय मोर विजेता रहे।ग्रीको रोमन अंडर-20 वर्ग के विजेता55 किलो भार वर्ग में अंकित, 60 किलो में रजनीश, 63 किलो में रवि, 67 किलो में साहिल, 72 किलो में आदित्य, 77 किलो में सचिन कुमार, 82 किलो में अमन, 87 किलो में अतुल और 97 किलो भार वर्ग में अनुज ने बाजी मारी।सलेमगढ़ के छह पहलवानों ने जीते पदकहिसार। गांव डाबड़ा में रविवार को आयोजित जिला अंतर अखाड़ा कुश्ती प्रतियोगिता में मानवी कुश्ती एवं जूडो एकेडमी सलेमगढ़ और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन सेंटर के प्रशिक्षुओं ने छह पदक जीते। कोच गुरदीप पहलवान ने बताया कि अंडर-17 में आसा ने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण और नेहा ने 43 किलो में रजत पदक हासिल किया। लड़कों में हार्दिक ने 51 किलो और शुभम ने 92 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। राहुल खारिया ने 60 किलो में रजत और सोनू ने 77 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। एकेडमी पहुंचने पर संचालक मुकेश कुमारी, सरपंच रामपाल फौजी, राजवीर सांगा और अंतरराष्ट्रीय कोच प्रदीप खारिया ने विजेता पहलवानों व कोच गुरदीप का स्वागत किया। उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं में भी सफलता हासिल करने की कामना की।